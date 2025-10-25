Фестиваль профессий прошел в Орехово-Зуеве

Во Дворце спорта «Восток» в Орехово-Зуевском городском округе прошел фестиваль «Путь навыков». Свыше 900 учащихся восьмых и девятых классов познакомились с профессиями сварщика, программиста, электрика, кондитера и многими другими.

Техникумы и колледжи Орехово-Зуевского городского округа представили на выставке 20 компетенций. Собравшиеся смогли не просто наблюдать, но и попробовать себя в роли специалистов разных профессий. Помимо этого, ребята узнали, какие навыки востребованы сегодня на рынке труда, и пообщаться с преподавателями и студентами.

Фестиваль провели для того, чтобы помочь школьникам определиться с профессией, увидеть возможности, которые дает образование.

Отметим, что ранее в рамках федерального проекта «Профессионалитет» в колледжах и техникумах Орехово-Зуевского городского округа состоялся День открытых дверей. Участники прошли профессиональные пробы на учебных площадках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о вовлечении школьников в олимпиадную работу.