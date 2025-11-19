Фестиваль профессий прошел в Коломне

Фестиваль профессий «Путь навыков», в котором приняли участие более чем 800 школьников, состоялся 18 ноября во Дворце культуры «Коломна». Ребята открыли для себя мир современных и востребованных специальностей, смогли на практике опробовать азы разнообразных профессий, а также узнали, в каких образовательных заведениях можно им научиться.

Глава городского округа Коломна Александр Гречищев отметил, что в Подмосковье благодаря команде губернатора Андрея Воробьева созданы все условия для того, чтобы учиться, развиваться профессионально, заниматься любимым делом и жить в одном из самых динамично развивающихся регионов страны.

Ученики восьмых и девятых классов познакомились с работой на станках нового поколения, поучаствовали в кулинарной лаборатории кондитеров, постояли за железнодорожным пультом, понаблюдали за тем, как производится сварка, попробовали себя в программировании и сборке моделей. Организаторы приготовили для школьников более разнообразных двадцати направлений — и на каждом мастер-классе можно было не только поучаствовать в процессе, но и задать вопросы мастерам-наставникам.

Фестиваль «Путь навыков» стал точкой притяжения для тех, кто в Подмосковье учит и готовит будущих специалистов. Свои зоны на мероприятии представили около десяти колледжей и техникумов городского округа Коломна и ближайших муниципалитетов.