Фестиваль профессий для школьников прошел в Мытищах

28 января в Мытищах прошел масштабный областной фестиваль профессий «Путь навыков», организованный Министерством образования Подмосковья и региональным Центром опережающей подготовки. На площадке Дворца культуры «Яуза» школьники смогли напрямую пообщаться с представителями ведущих колледжей и крупнейших промышленных предприятий города.

Фестиваль, который проводится в регионе уже четвертый год, представляет собой комплекс мероприятий по профессиональной ориентации. Образовательные организации демонстрируют особенности различных специальностей, рассказывают о необходимых навыках и ведут поиск мотивированных кадров среди молодежи. В Мытищах педагоги и студенты колледжей наглядно показали возможности своих учебных заведений. Ключевыми партнерами выступили ведущие предприятия округа: «Метровагонмаш», Мытищинский машиностроительный завод (ММЗ) и «ТБМ», представители которых рассказали подросткам о перспективах трудоустройства после обучения и прохождения практики.

Хотя мероприятие было ориентировано в первую очередь на учащихся 8–9 классов, с интересом к интерактивным площадкам присоединились и младшие школьники. Фестиваль стал для сотен мытищинских подростков важным навигатором в мире профессий, помогающим сделать осознанный выбор будущего пути и увидеть реальные перспективы трудоустройства в родном городе.