Фестиваль профессий для школьников прошел в Лобне

В Лобне 19 декабря состоялся масштабный «Фестиваль профессий. ГИА. Осознанность. Профориентация». Это событие стало уникальной платформой, объединившей три ключевых направления: живые диалоги с профессионалами, консультации по выбору экзаменов и обмен опытом среди школьников.

Глава города Анна Кротова поприветствовала учащихся старших классов и пожелала школьникам удачи не только на предстоящих экзаменах, но и на всем жизненном пути.

Участники получили возможность пообщаться с представителями различных профессий, что позволило им лучше понять требования к специалистам и перспективы трудоустройства.

Специалисты также помогали старшеклассникам сопоставить личные интересы с требованиями вузов и разработать стратегию подготовки к экзаменам.