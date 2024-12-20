Фестиваль проектов и инноваций для школьников прошел в Лобне

Учащиеся школы № 4 Лобни стали призерами фестиваля проектного творчества, который прошел на базе Корпоративного университета развития образования. Они заняли почетное второе место, продемонстрировав свои уникальные проекты.

Фестиваль стал отличной возможностью для школьников показать свои идеи и разработки. Каждый из участников приложил много усилий, создавая полезные и инновационные проекты, которые были высоко оценены экспертами. В этом процессе важную роль сыграла педагог Альбина Халидулаевна, которая поддерживала учеников на протяжении всей работы.

В управлении образования Лобни отметили, что такие мероприятия подчеркивают значимость командной работы и креативного подхода к решению задач. Событие стало не только возможностью для школьников продемонстрировать свои способности, но и важным этапом в их профессиональном и личностном росте.

В Лобне активно развивают сферу дополнительного образования. На базе культурных учреждений и общеобразовательных школ организованы бесплатные секции и кружки, где дети могут заниматься различными направлениями. Учащиеся регулярно участвуют в конкурсах, проектах и фестивалях, расширяя свои горизонты и получая новые знания.