Фестиваль «Праздник одуванчиков» прошел в Можайске

В музее ретро-автомобилей в Можайске организовали необычный фестиваль. Его посвятили темам, связанным с одуванчиками.

Дресс-код соответствовал тематике — гости должны были иметь оттенки желтого в одежде. Для них также подготовили угощения из одуванчиков — например, квас.

Событие уже стало традиционным. Участники могли осмотреть уникальные экземпляры автомобилей «с историей» и принять участие в мастер-классах от сотрудников культуры округа.

В этот день детям делали аквагрим. Также для них провели анимационную программу. Все желающие могли прокатиться на ретро-автомобилях.

При поддержке администрации Можайского округа и государственного фонда «Защитники Отечества» на празднике побывали семьи героев — участников специальной военной операции.

Отметим, что побывать в музее могут все желающие. Все подробности есть на сайте учреждения.