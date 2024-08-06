Фестиваль православной казачьей культуры пройдет в Химках 17 августа

В поселке Лунево городского округа Химки проведут фестиваль православной казачьей культуры «Медовый спас». Жители познакомятся с кузнечным искусством и поучаствуют в конкурсе пирогов.

Программа фестиваля включает в себя различные конкурсы, спортивные соревнования, мастер-классы и выступления творческих коллективов. Мероприятие откроет молебен, где проведут освящение меда.

Далее мастера кузнечного дела продемонстрируют искусство ковки металла. После жителей и гостей округа ждет концерт с традиционными казачьими песнями и современными творческими номерами.

Кульминацией фестиваля станет конкурс пирогов «Казачья стряпуха». Участники покажут свои кулинарные таланты и поделятся рецептами традиционных блюд. Посетителям также расскажут о разных видах ремесел, таких как плетение, вышивка, резьба по дереву и другие. Для любителей активностей организуют состязания по армрестлингу, перетягиванию каната и игре в «городки». Также проведут мастер-класс по фланкировке — искусному и зрелищному владению шашкой.

Мероприятие пройдет 17 августа. Вход свободный для всех желающих.

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