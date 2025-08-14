Фестиваль подростковых театров пройдет в музее «Горки Ленинские» в Видном

Фестиваль подростковых театров пройдет в музее-заповеднике «Горки Ленинские» 16 августа. В нем примут участие около 100 молодых людей от 12 до 18 лет из разных регионов России.

Подростки создадут театральные сценарии с помощью искусственного интеллекта и покажут себя в умении импровизировать.

«Мероприятие пройдет в уникальном формате: его особенностью станет отсутствие необходимости предварительной подготовки постановок. Участники будут разделены на команды и с помощью искусственного интеллекта создадут свой собственный сценарий на важные и близкие поколению темы о жизни, отношениях, ценностях», — рассказали сотрудники «Горок Ленинских».

Директор музея-заповедника Евгений Сарамуд отметил, что дореволюционная владелица поместья Зинаида Морозова была вдовой промышленника и мецената Саввы Тимофеевича Морозова — одного из основателей Московского Художественного театра, а также дружила с актрисой Ольгой Леонардовной Книппер-Чеховой.

Подростки покажут театральные постановки на сцене Научно-культурного центра «Музей В. И. Ленина». Начало — в 14:00. Организаторам помогут волонтеры Ленинского городского округа.

Проект подготовил Федеральный центр развития программ социализации подростков при поддержке уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и министра культуры России Ольги Любимовой. Инициатива направлена на создание безопасного досугового пространства для несовершеннолетних и реализацию их творческих способностей.