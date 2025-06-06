Фестиваль «Подмосковье без границ» откроется 26 июня в Пушкино

Третий фестиваль равных возможностей «Подмосковье без границ» пройдет 26 июня в подмосковном городе Пушкино. На событие пригласили жителей региона с инвалидностью. В программе заявлены спортивные игры, мастер-классы, концерт и другие активности, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики МО.

Участники смогут посетить мобильную выставку «Значение подвигов воинов 1-й Ударной армии. Лаврские фронтовики». Почетными гостями и участниками мероприятия станут ветераны ВОВ и бойцы, раненные на СВО.

В ведомстве отметили, что во время фестиваля будет работать Общественная приемная. На ней будет возможность пообщаться с представителями Главного бюро МСЭ по МО, социальных фондов столицы и региона, депутатами Госдумы и Мособлдумы, а также членами общественных палат. Кроме того, мероприятие посетит ряд реабилитационных центров Подмосковья.

В конце представители власти наградят победителей конкурсов и активистов с инвалидностью.

Место проведения — Центральный парк культуры и отдыха. Регистрация участников пройдет с 10:30 до 11:30. Открытие состоится в 12:00.