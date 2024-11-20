Фестиваль по тхэквондо пройдет в Лобне 24 ноября

Около 500 спортсменов из Москвы, Московской области и других регионов России примут участие в фестивале по тхэквондо. Соревнования пройдут во Дворце спорта «Лобня» 21 ноября.

Спортсмены посоревнуются в индивидуальной программе, спарринге и командной эстафете. Судьи будут использовать специальное электронное оборудование для детей до 14 лет. Это обеспечит точность и более высокий уровень состязаний.

Фестиваль станет ярким событием в спортивной жизни города. Организаторы приглашают желающих окунуться в атмосферу праздника.

Дворец спорта «Лобня» расположен в доме № 65 на улице Ленина.

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