Фестиваль спортивного туризма «Добрый конь» прошел в Воскресенске
Традиционное мероприятие стало настоящим праздником для всех, чья жизнь так или иначе связана с лошадьми. В программу фестиваля вошли конные соревнования для всадников с ограниченными возможностями здоровья и начинающих спортсменов, а также состязания с элементами спортивного туризма и рабочей езды.
Клуб «Добрый конь» работает в городе Белоозерский с 2003 года. Спортсмены в возрасте от 12 до 65 лет участвуют во всероссийских и даже европейских соревнованиях. Но прохождение рабочей тропы в родном клубе стало для всадников делом не менее волнительным и ответственным.
Для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья подготовили особый маршрут и задания. Ребята занимаются конным спортом давно и весьма активно, выезжают на соревнования и привозят награды
Помимо соревнований организаторы подготовили увлекательную и интересную программу: мастер-классы, конкурсы, игры, чаепитие Настоящим подарком для всех участников праздника стало выступление артистки музыкального театра Евдокии Степаненко. Евдокия — профессиональная балерина и певица, а лошади для нее — это любимое хобби. Так случилось, что ее дача находится не так далеко от клуба, поэтому свою Рулетку с 2011 года она держит здесь.
«Сколько себя помню, с детства любила лошадей. Мечтала, чтобы у меня была белая кобыла. Здесь очень хорошая атмосфера. Два пруда, лес, можно выезжать в поля на лошади», — поделилась Евдокия Степаненко.
Атмосфера фестиваля «Добрый конь» надолго зарядила всех участников отличным настроением. И даже те, кому не удалось занять призовые места, все равно остались в выигрыше. Ведь они провели выходной день в хорошей компании и за любимым делом.