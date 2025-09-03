Фестиваль спортивного туризма «Добрый конь» прошел в Воскресенске

Традиционное мероприятие стало настоящим праздником для всех, чья жизнь так или иначе связана с лошадьми. В программу фестиваля вошли конные соревнования для всадников с ограниченными возможностями здоровья и начинающих спортсменов, а также состязания с элементами спортивного туризма и рабочей езды.

Клуб «Добрый конь» работает в городе Белоозерский с 2003 года. Спортсмены в возрасте от 12 до 65 лет участвуют во всероссийских и даже европейских соревнованиях. Но прохождение рабочей тропы в родном клубе стало для всадников делом не менее волнительным и ответственным.

Для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья подготовили особый маршрут и задания. Ребята занимаются конным спортом давно и весьма активно, выезжают на соревнования и привозят награды

Помимо соревнований организаторы подготовили увлекательную и интересную программу: мастер-классы, конкурсы, игры, чаепитие Настоящим подарком для всех участников праздника стало выступление артистки музыкального театра Евдокии Степаненко. Евдокия — профессиональная балерина и певица, а лошади для нее — это любимое хобби. Так случилось, что ее дача находится не так далеко от клуба, поэтому свою Рулетку с 2011 года она держит здесь.