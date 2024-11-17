Фестиваль по скандинавской ходьбе прошел в Красногорске

Сотрудники лыжной базы «Зоркий» в Красногорске провели фестиваль по скандинавской ходьбе. Участники прошли в парке один километр и приняли участие в развлекательной программе.

Мероприятие прошло на территории плавательного бассейна «Зоркий». Участники старше 55 лет приняли участие в тренировке с профессиональным инструктором, мастер-классах и конкурсах, а также преодолели километровую дистанцию. Всем вручили сертификаты и памятные сувениры.

Скандинавская ходьба — это вид физической активности, при котором используются специальные палки. Такой спорт помогает укрепить мышцы, суставы ит сердечно-сосудистую систему. Он подходит для людей старшего поколения для поддержания физической формы.

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