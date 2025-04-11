Фестиваль по шахматам прошел в ДК «Родники» в Раменском

В рамках фестиваля прошли два турнира: «Раменский рапид-2025» и «День Каиссы». В них приняли участие около 70 человек.

«Турнир уже существует около трех лет. За это время мы с практически любительского уровня, когда просто играли начинающие ребята и максимум могли выполнить третий юношеский разряд, вышли на уровень такой, что сегодня на главном турнире „Раменский рапид“ у нас будет норма первого взрослого разряда», — отметил Григорий Русаков, тренер по шахматам.

Соревнования провели при поддержки Федерации шахмат. Победители получили кубки, грамоты и медали.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в регионе.