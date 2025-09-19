Фестиваль по пулевой стрельбе среди инвалидов прошел в Подольске

Физкультурно-спортивный комплекс «Заречье» уже в четвертый раз стал площадкой для проведения областного фестиваля по пулевой стрельбе из пневматической винтовки среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. В соревнованиях, приуроченных к 80-летию Великой Победы, приняли участие порядка 50 спортсменов из Егорьевска, Видного, Волоколамска, Серпухова и Подольска, который представляли сразу две команды

Мастер спорта по волейболу сидя, победитель многих соревнований по пулевой стрельбе Татьяна Круглова, которая сопровождала свою команду, рассказала о сложностях этого вида спорта.

«Под эмоциями очень сложно стрелять, потому что стрельба — очень специфический вид спорта. Поэтому людям нужно собраться, все свои эмоции максимально убрать. Я сама в свое время стреляла, знаю, что это такое, поэтому настраиваю команду на позитивный лад и желаю всем успехов», — поделилась председатель Подольской городской организации ВОИ.