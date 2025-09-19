Фестиваль по пулевой стрельбе среди инвалидов прошел в Подольске
Физкультурно-спортивный комплекс «Заречье» уже в четвертый раз стал площадкой для проведения областного фестиваля по пулевой стрельбе из пневматической винтовки среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. В соревнованиях, приуроченных к 80-летию Великой Победы, приняли участие порядка 50 спортсменов из Егорьевска, Видного, Волоколамска, Серпухова и Подольска, который представляли сразу две команды
На торжественной церемонии открытия слова напутствия сказали представители администрации городского округа, директор спорткомплекса и почетные гости. Почетный член Всероссийского общества инвалидов Наталья Рящина выразила благодарность Подольску за гостеприимство.
Мастер спорта по волейболу сидя, победитель многих соревнований по пулевой стрельбе Татьяна Круглова, которая сопровождала свою команду, рассказала о сложностях этого вида спорта.
«Под эмоциями очень сложно стрелять, потому что стрельба — очень специфический вид спорта. Поэтому людям нужно собраться, все свои эмоции максимально убрать. Я сама в свое время стреляла, знаю, что это такое, поэтому настраиваю команду на позитивный лад и желаю всем успехов», — поделилась председатель Подольской городской организации ВОИ.
По традиции организатором мероприятия выступило Климовское отделение Всероссийского общества инвалидов. По итогам фестиваля все участники получили заслуженные награды — кубки и грамоты.