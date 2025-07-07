В парке имени Талалихина в Подольске прошел первый фестиваль по пристройству животных «Юна-Фест». За один день более 29 питомцев нашли себе новых хозяев и уехали в теплые дома.
Фестиваль организовал центр реабилитации животных «Юна». По словам сотрудников, такие мероприятия особенно важны — за один день удалось пристроить больше животных, чем обычно получается за месяц в приюте. На фестивале гости могли лично пообщаться с животными и выбрать себе четвероногого друга. Все питомцы прошли ветеринарный осмотр, а на площадке дежурил специалист, следивший за их состоянием и безопасностью.
Также на «Юна-Фесте» организовали пункт сбора помощи — жители города приносили корм, лекарства, игрушки и другие нужные вещи для животных. Это стало важной частью фестиваля, ведь поддержка приютов всегда необходима.
СК начал проверку о вымогательстве после драки Смолова в Хамовниках
Мастер-классы и спортивные занятия пройдут в парках Серпухова на этой неделе
«Все делаем правильно!» Медведев ответил на угрозы Трампа о пошлинах для БРИКС
Более 22 тысяч заявок на экстренную соцпомощь подали в Подмосковье с января
Аэропорт Пулково вернул бесплатную зону для курения
Фестиваль по пристройству животных «Юна-Фест» прошел в Подольске
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте