Фестиваль по пристройству животных «Юна-Фест» прошел в Подольске

В парке имени Талалихина в Подольске прошел первый фестиваль по пристройству животных «Юна-Фест». За один день более 29 питомцев нашли себе новых хозяев и уехали в теплые дома.

Фестиваль организовал центр реабилитации животных «Юна». По словам сотрудников, такие мероприятия особенно важны — за один день удалось пристроить больше животных, чем обычно получается за месяц в приюте. На фестивале гости могли лично пообщаться с животными и выбрать себе четвероногого друга. Все питомцы прошли ветеринарный осмотр, а на площадке дежурил специалист, следивший за их состоянием и безопасностью.

Также на «Юна-Фесте» организовали пункт сбора помощи — жители города приносили корм, лекарства, игрушки и другие нужные вещи для животных. Это стало важной частью фестиваля, ведь поддержка приютов всегда необходима.