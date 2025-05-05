Фестиваль по карате для участников «Активного долголетия» прошел в Серпухове

Мастер-класс по каратэ-до Шотокан состоялся в Серпухове. На мероприятии собрались более 200 участников проекта «Активное долголетие» из Балашихи, Люберец, Наро-Фоминска, Подольска и других городов Подмосковья. Об этом сообщили в Минсоцразвития региона.

Фестиваль стартовал с разминки в формате музыкальной нейрогимнастики. Провела ее Елена Блохина из социального центра «Серпуховский».

Также в течение занятия участники изучили первое из пяти ученических ката Хейян в качестве активной медитации. Это позволило им научиться определенному дыханию, последовательному напряжению и расслаблению мышц.

«Особенно ценной была индивидуальная работа с тренером. Связка движений не получилась с первого раза, но в итоге все удалось. Это было замечательное знакомство с боевым искусством, которое подарило заряд бодрости», — рассказала участница мастер-класса из Домодедова Татьяна.

В Минсоцразвития Подмосковья отметили, что мастер-класс проводили Александр Небогатиков, бронзовый призер Чемпионата Мира 2015 года в Сербии и серебряный и бронзовый призер Чемпионата Европы 2016 года в Германии, а также его помощник Александр Коротюк Петрович, неоднократный призер Кубков Мира и абсолютный чемпион Кубка Европы 2016 года.