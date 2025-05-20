Фестиваль по эстетической гимнастике «Анлер» прошел в Красногорске

На XII Фестивале по эстетической гимнастике «Анлер» в Красногорске выступили 144 гимнастки в возрасте от трех до 16 лет. Две команды приехали из Москвы, остальные девушки тренируются в Красногорске.

По словам руководителя спортивного клуба по эстетической гимнастике «Анлер» Анны Нагорновой, в этом направлении в отличие от художественной гимнастики нет индивидуальных выступлений, спортсменки не выполняют номеров с предметами.

«У нас всегда выступают команды, и важно, чтобы движения создавали непрерывный поток в течение всего времени. Наш фестиваль уже традиционный. Мы проводим его не только весной, но и в зимнее время. Это в каком-то смысле итог работы за полугодие», — поделилась Анна Нагорнова.

Участницы фестиваля представили собравшимся и готовые соревновательные номера, и показательные. Гимнастки продемонстрировали номер «Список Шиндлера», который посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Пришли поддержать дочку Еву. Она в этот вид спорта попала во многом случайно — привели изначально на тхэквондо, но ей там не понравилось. На нее обратила внимание тренер по гимнастике, и вот она уже 2,5 года занимается. Ей очень нравится», — рассказал папа одной из участниц Виктор.