Фестиваль по чир-спорту прошел в Мытищах

Соревнования по чирлидингу для взрослых и детей состоялись в спортивном центре «Строитель». Фестиваль «Чир-Т Фест» проходил при поддержке администрации городского округа Мытищи и спортивной школы «Авангард».

Центр единоборств спортивного комплекса «Строитель» в Мытищах собрал 665 участников из 26 клубов. Спортсмены из Москвы, Подмосковья, Вологодской области и еще 11 городов страны встретились на одной площадке.

Программа включала в себя разнообразные дисциплины, в которых участницы продемонстрировали свое высокое мастерство и уровень подготовки. Наивысшие результаты были показаны представителями мытищинских школ чирлидинга, которые завоевали в общей сложности более 80 наград как в командных, так и в соло выступлениях, а также в танцевальных номерах в стилях чир-фристайл, чир-джаз и чир-хип-хоп, и в других номинациях.

Это мероприятие способствовало популяризации чирлидинга и привлечению новых поклонников здорового образа жизни и активного досуга.