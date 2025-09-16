Фестиваль пилотирования FPV-дронов прошел в Подмосковье

В конькобежном центре Коломны прошел первый областной фестиваль пилотирования FPV-дронов для подростков и молодежи «Эра дронов». Его организовали по поручению губернатора Андрея Воробьева в память о Герое России Евгении Фадине.

Фестиваль собрал около тысячи участников со всего Подмосковья. Организатором выступило Министерство информации и молодежной политики региона при поддержке Главного командования ВКС РФ. Особое внимание уделили патриотической части: на мероприятии присутствовали ветераны СВО, их семьи, а также семьи погибших и пропавших военнослужащих.

«Подобные мероприятия наглядно демонстрируют, как современные технологии могут служить инструментом патриотического воспитания. Особенно ценно, что фестиваль проходит в память о Герое России Евгении Фадине, который своей жизнью и службой показал, как любовь к технике и профессионализм могут служить высшей цели — защите родины», — подчеркнула министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Программа включала соревнования по пилотированию дронов в двух технических классах, выставку образцов техники, стоящей на вооружении армии, и мастер-классы. Главной духовной основой фестиваля стала память о Евгении Фадине, погибшем в сентябре 2023 года, спасая сослуживцев и технику из-под обстрела. Его отец Владислав Фадин сказал, что, видя подростков, увлеченных технологиями, он испытывает радость и благодарность за сохранение памяти о сыне. По его словам, Евгений верил в потенциал технологий и их способность спасать жизни.