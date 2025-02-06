Фестиваль патриотической песни «Я помню! Я горжусь!» проведут в Подмосковье

В Подмосковье в 2025 году проводится X открытый фестиваль военно-патриотической песни «Я помню! Я горжусь!», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Одним из организаторов стала областная противопожарно-спасательная служба.

Проект реализуют при участии областных региональных отделений ООО «Российский союз спасателей» и Всероссийского добровольного пожарного общества, МЧС по Подмосковью, а также администрации Павлово-Посадского городского округа.

«Одна из важнейших задач фестиваля — воспитание у граждан чувства патриотизма, гордости за свою страну, воссоздание почестей героям, сражавшимся в годы Великой Отечественной войны с фашистскими захватчиками за свободу и независимость нашей Родины, сохранение исторической памяти и преемственности поколений», –подчеркнул председатель жюри конкурса, советник начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Томчук.

Участники будут состязаться по нескольким номинациям. Желающие могут исполнить авторские композиции.

Отборочный тур проведут до 11 апреля. Финальный гала-концерт состоится 24 апреля в Электрогорске. Победители получат памятные подарки и дипломы.