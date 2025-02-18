Фестиваль патриотического творчества прошел в Шатуре

Открытый музыкально-поэтический фестиваль «Герои Победы» проводился в округе уже в 11-й раз. Около 360 участников из Большой Шатуры и Балашихи собрались в Мишеронском доме культуры.

Участники фестиваля соревновались в четырех номинациях. Они читали стихи, исполняли песни и танцы, показывали театрализованные постановки. «Тема творческих номеров, как и название — герои Победы, мир, жизнь, любовь к Родине», — рассказала начальник управления культуры и туризма администрации Шатуры Лидия Сапарина.

Юные актеры театра «Коляда» выступили с литературно-музыкальной композицией о блокадном Ленинграде, которая не оставила равнодушными ни зрителей, ни жюри. Режиссер Ксения Боярских рассказала, что при подготовке номера ребята изучали историю, смотрели слайды и сюжеты. «Ребята хорошо выступили и, судя по тому, что у зрителей текли слезы, у нас все получилось», — поделилась она.

Хореографический коллектив «Вернисаж» показал на сцене народный стилизованный танец «Платок на память». Номер посвящался девушкам, провожающим на войну своих мужчин. «Мы хотели передать все чувства, как страдают девушки, провожая парней, и как хотят их дождаться, чтобы все было хорошо», — поделились участницы ансамбля Таисия Горбачук и Александра Киселева.