Фестиваль «Парки. Сказки. Торжество» прошел в Солнечногорске

В парке культуры и отдыха Солнечногорска состоялось общеобластное мероприятие «Парки. Сказки. Торжество». Основными локациями праздника стали резиденция Деда Мороза, набережная и центральный каток.

Для гостей всех возрастов организовали анимационную программу «Сказочный парк» с веселыми играми и хороводами. В резиденции Деда Мороза дети приняли участие в творческом мастер-классе по изготовлению новогодних открыток «Зима и коты» в стиле художника Васи Ложкина, оставили послания с желаниями и запечатлели праздничные моменты в тематических декорациях.

Особенной частью стал конкурс карнавальных костюмов. Участники предстали в образах Снегурочки и маленьких елочек. За творческий подход и энергичность все получили сладкие призы.

Финальным аккордом праздника стала дискотека на льду «Завари добро». Здесь же работала чайная станция, где можно было согреться горячими напитками.

«Новогоднее чудо все ближе, и для наших жителей, маленьких и больших, мы организуем множество праздничных мероприятий. Каждый сможет выбрать то, что ему по душе, — концерты, спортивные забавы, массовые развлечения — и проникнуться атмосферой тепла, радости и единения», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Зима в Подмосковье».