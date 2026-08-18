Фестиваль оздоровительных практик прошел в Люберцах

Семейное мероприятие под названием «Здоровый округ — Люберецкий округ» организовали в Наташинском парке в рамках проекта партии «Единая Россия». Жителей Люберец пригласили провести день активно всей семьей, попробовать разные оздоровительные практики и проверить свое здоровье.

Фестиваль начался с бодрящей зарядки. После этого гости присоединились к мастер-классам по оздоровительным практикам. А на главной площадке стартовали семейные игры. Участвовать в них могли семьи в любой «комплектации» — большая и маленькая, родитель и ребенок, братья или сестры и даже те, кто считают себя семьей как команда «Активного долголетия». Задания были рассчитаны на всех.

Пока одни посетители участвовали в активностях, другие могли проверить свое здоровье — пройти чек-ап и получить полезную информацию.

«Здесь шикарная программа. Мы проверили свое здоровье, поучаствовали в семейных стартах и победили. Не обязательно быть великим спортсменом, главное — тренироваться, делать зарядку по утрам и посещать такие мероприятия. Нам все понравилось», — поделилась участница фестиваля Анна Агеева.

Такой фестиваль оздоровительных практик «Единая Россия» проводит в Люберцах уже в третий раз. Помимо спортивных и оздоровительных активностей, для гостей подготовили концертную программу с участием вокального ансамбля «Шоколад». Завершился праздник традиционным летним угощением — арбузами.