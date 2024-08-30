Фестиваль оздоровительной практики пройдет в парке Мытищ 1 сентября

Два дня будет идти насыщенная развлекательная программа для всех гостей, состоящая из мастер-классов, квестов, танцевальных флешмобов, интерактивов, научного и концертного шоу в парке Мира в Мытищах. Фестиваль оздоровительной практики начнет свою работу у фонтана в первый день осени.

Парк Мира 1 и 2 сентября превратится в «Парк знаний». Театр «Огниво» представит свою развлекательную программу.

Также здесь пройдет фестиваль оздоровительной практики. Все желающие смогут сделать электрокардиограмму, анализ состава тела, проконсультироваться с врачом спортивной медицины и получить рекомендации по выбору вида спорта, а также узнать о здоровом питании и физической активности. Мероприятие стартует 1 сентября в 12:00 у фонтана.

Книжную выставку, посвященную Михаилу Салтыкову-Щедрину, и фотовыставку-конкурс «Я люблю Мытищи» смогут посетить гости «Парка знаний». Запечатлеть эти дни в парке жители Мытищ смогут, сделав яркие фотографии в тематической фотозоне «Школьная пора».

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