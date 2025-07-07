Фестиваль «Открытый микрофон» прошел в Луховицах

В Луховицах прошел ежегодный фестиваль детских талантов «Открытый микрофон». Организаторами выступили Центр развития творчества детей и юношества совместно с командой «Движения Первых».
Образцовый хореографический коллектив «Росинка» представил номер «Зазываем лето». Директор Центра развития творчества детей и юношества Татьяна Тоистева отметила высокий уровень одаренности детей и молодежи округа и подчеркнула, что фестиваль стал настоящим праздником творчества.
«Фестиваль выявил новые таланты, а еще подарил участникам и гостям незабываемые эмоции. Мы увидели, как загораются глаза у детей, когда они выступают на сцене, как они поддерживают друг друга и радуются успехам своих друзей. За этим всегда очень приятно наблюдать и быть к этому причастным. Это бесценно!», — добавила Татьяна Тоистева.
В Раде назвали потери ВСУ сумасшедшими
Минсельхоз России наградил фермеров Подмосковья за вклад в развитие отрасли
Коммунальные службы Подмосковья получат новые дробильные машины для древесины
Грузовик провалился под асфальт в Троицке
Собчак сравнила Кадышеву с полиэтиленовой матрешкой
Сотрудники СОБР «Булат» организовали выставку стрелкового оружия в Щелкове
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте