Фестиваль «Открытый микрофон» прошел в Луховицах

Образцовый хореографический коллектив «Росинка» представил номер «Зазываем лето». Директор Центра развития творчества детей и юношества Татьяна Тоистева отметила высокий уровень одаренности детей и молодежи округа и подчеркнула, что фестиваль стал настоящим праздником творчества.

«Фестиваль выявил новые таланты, а еще подарил участникам и гостям незабываемые эмоции. Мы увидели, как загораются глаза у детей, когда они выступают на сцене, как они поддерживают друг друга и радуются успехам своих друзей. За этим всегда очень приятно наблюдать и быть к этому причастным. Это бесценно!», — добавила Татьяна Тоистева.