Фестиваль-открытие теплого сезона прошел в парке Электростали | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 19:13 Фестиваль-открытие теплого сезона прошел в парке Электростали Источник фото: Нина Басистая

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Праздничный фестиваль открыл начало теплого сезона в парке «Авангард» в Электростали 1 мая. Для гостей провели увлекательные экскурсии, показали театральные постановки, а также научили запускать воздушных змеев.

Лаборатория «Прокачай парк» представила презентацию развлекательных программ летнего сезона.

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Также горожане поучаствовали в мастер-классах по прикладному творчеству, посетили ярмарку работ мастеров рукоделия, а для любителей активного отдыха организаторы фестиваля провели спортивную тренировку «Делай как я!».

«Пришли на часок погулять с внуком и вот уже здесь три часа. Отличная погода, настроение и много интересного и для внука, и для нас с мужем», — рассказала жительница города Татьяна Евгеньевна.

Праздник завершился танцевальным флешмобом.

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