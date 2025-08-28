Фестиваль огненных шоу пройдет в Подольске 30 августа

30 августа проведут второй спортивный фестиваль с костюмированным забегом «Рожденный бегать» и четвертый фестиваль огненных шоу «Вечер огня». На мероприятии участникам необходимо пробежать дистанцию для взрослых — пять километров и для детей — 500 метров в креативном костюме.

Маршрут начнется от главной сцены и пройдет по территории парка. Родители могут участвовать вместе с детьми, а взрослые преодолеют дистанцию, с малышами будут заниматься профессиональные аниматоры.

Отдельная регистрация для детей не требуется, достаточно зарегистрировать взрослого участника. Все юные спортсмены получат сладкие подарки. Регистрация также доступна по номеру телефона: 8 (985) 138-43-94.

Начало мероприятий — в 10:00, старт — в 12:00.

В программе — мастер-классы, анимационные зоны для детей, горячий чай и каша для всех участников.

Также в 20:00 на территории катка пройдет традиционный огненный праздник, организатором которого является шоу-группа Saga. Лучшие коллективы и артисты фаер-шоу со всей России соберутся, чтобы продемонстрировать свое мастерство. Профессиональные артисты представят свои самые яркие номера и постановки с огнем.

Вход свободный. Все мероприятия предполагают зрителей без ограничений по возрасту 0+.