Фестиваль «Область изменений» прошел в Богородском округе

Главная цель этого масштабного проекта — вдохновить обучающихся на исследование возможностей современных технологий и развитие инновационных решений. Участникам предстоит пройти путь от идеи до готового проекта, применяя технологии машинного обучения, анализа больших данных и разработки приложений.

Для ребят это шанс проявить креативность, развить критическое мышление и научиться командной работе. Этот уникальный конкурс проектов объединил учащихся 6–11-х классов и педагогов.

Программа фестиваля включала лекции, мастер-классы, семинары и конкурсы. Ребята смогут познакомиться с передовыми технологиями, освоить новые инструменты и методы работы с данными. Финальные проекты будут оцениваться жюри, состоящим из преподавателей, ученых и представителей бизнеса. По итогам фестиваля лучшие проекты получат награды и рекомендации для участия в федеральных конкурсах и программах.