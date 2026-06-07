Фестиваль о купеческом наследии прошел в Серпухове

Серпуховский историко-художественный музей провел фестиваль «Купеческий вкус» в дистанционном формате. В течение недели пользователи социальных сетей знакомились с материалами о купеческом наследии, старинных ремеслах и традиционной кухне.

Фестиваль был посвящен истории серпуховского купечества и его вкладу в развитие города. Организаторы напомнили жителям о династиях, которые на протяжении многих лет участвовали в строительстве храмов, больниц, общественных пространств и промышленных предприятий. Особое внимание уделили семьям Игнатовых, Рябовых, Кишкиных, Варгиных и Коншиных, чьи имена тесно связаны с историей Серпухова.

В этом году проект впервые прошел в онлайн-формате. На страницах музея в социальных сетях ежедневно публиковались тематические материалы. Подписчикам рассказывали о ремеслах прошлых веков, особенностях быта купеческих семей, рецептах старинных блюд и традициях застолья. Такой формат позволил познакомить с историей города широкую аудиторию.

«Купеческий вкус» объединил не только жителей Серпухова. К проекту присоединились представители Тульской, Калужской и Владимирской областей. Именно с этими территориями серпуховские купцы на протяжении многих лет поддерживали торговые и деловые связи, что способствовало развитию экономики региона.

«Для нас важно сохранять память о людях, которые внесли большой вклад в развитие Серпухова. История купечества остается важной частью культурного наследия города, и ее необходимо передавать новым поколениям», — отметили в Серпуховском историко-художественном музее.

В музее подчеркнули, что работа по сохранению подлинной культуры и исторических традиций остается одним из ключевых направлений деятельности учреждения. Фестиваль «Купеческий вкус» стал еще одной возможностью рассказать о богатом прошлом Серпухова и напомнить о роли купеческих династий в истории округа.