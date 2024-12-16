Фестиваль новогодних инсталляций открылся в Воскресенске

В Воскресенске в парке усадьбы Кривякино открылся VI арт-фестиваль «Чудные елки». В рамках мероприятия пройдет конкурс новогодних инсталляций.

Гид провел экскурсию по экспозиции и рассказал жителям Воскресенска о создании новогодних инсталляций. Гости праздники оценили арт-объекты, выполненные талантливыми художниками и дизайнерами.

Помимо основного конкурса, в парке открылась выставка детских рисунков «Моя елочка», ярмарка новогодних сувениров и игрушек, гостей встречали Дед Мороз и Снегурочка, посетители смогли согреться горячим чаем.

Все желающие смогли изготовить поделку из фетра на мастер-классе. Опытные мастера познакомили гостей с технологией.

Открыли новогодний арт-фестиваль концертом образцового фольклорного коллектива «Вечерка» и хореографического коллектива «Отражение» в рабочем поселке «Хорлово». Живая музыка и хороводы подняли настроение присутствующим.