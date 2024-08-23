Фестиваль женского бизнес-сообщества проведут в Мытищах в 2025 году

Участницы сообщества «Нежный бизнес» в Мытищах победили в забеге, который проходил в Бронницах. Теперь в 2025 году фестиваль спорта и творчества «Нежный Fest» пройдет в Мытищах.

Мероприятие в парке Бронницкий луг посвятили пятилетию сообщества предпринимательниц «Нежный бизнес», созданного по инициативе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Представительницы бизнес-сообщества из Мытищи на празднике стали самыми быстрыми среди 13 любительских команд, поэтому в следующем году фестиваль пройдет в городском округе Мытищи.

Фестиваль включал в себя концертную программу, модный показ, благотворительный забег и выступление Русского Халка — спортсмена-экстремала из Люберец Сергея Агаджаняна. Также работала художественная выставка и ярмарка товаров ручной работы и фермерских продуктов «Сезон ежевики».

Отделения сообщества «Нежный бизнес» действуют в 70 городах страны, 54 из которых открыты в Московской области. В 2022 году сообщество получило юридический статус организации — «Союз содействие женскому предпринимательству».

«С каждым годом увеличиваются не только наша география и количество участников, но и количество мероприятий», — рассказала президент сообщества «Нежный бизнес» Наталья Муравьева.

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