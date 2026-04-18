Фестиваль науки прошел в Королеве

В Королеве состоялся фестиваль науки и технологий «Вселенная Леонова», организованный в рамках Народной программы «Единой России». Школьники и студенты представили свои разработки: самодельные умные дома, радиоуправляемые машины, системы протезирования, модели ракет.

Все желающие могли не только увидеть проекты, но и попробовать их в действии.

На фестивале рассказали, какие специальности востребованы сегодня и чему учиться, чтобы попасть в космическую отрасль. Свои варианты трудоустройства будущим инженерам предложили представители крупнейших российских компаний.

Отдельное внимание уделили здоровому образу жизни. Олимпийский чемпион, депутат Мособлдумы Александр Легков напомнил ребятам о важности спорта: «Просто спорт связан с тем, что ты всегда в движении, всегда в хорошем настроении. Уходят плохие мысли в голове, рождаются новые идеи. Спорт вырабатывает дисциплину и трудолюбие. Все это нужно и в профессии».

Фестиваль стал площадкой для демонстрации инженерных талантов и помог молодым людям сориентироваться в выборе будущей профессии.