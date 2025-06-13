Фестиваль национальных культур в Подмосковье принял 5 тысяч человек

В День России в Московской области прошли десятки праздничных мероприятий: экскурсии, мастер-классы, концерты, викторины и шествия. Центральным событием стал фестиваль национальных культур «Подмосковье — территория дружбы», который традиционно организовали в Долгопрудном.

Фестиваль собрал более пяти тысяч человек, среди которых были и бойцы СВО с семьями. В Центральном парке культуры и отдыха гостей встречали артисты из разных уголков региона. Они исполняли народные песни и танцы в ярких костюмах.

«Мы живем в уникальной стране, чья история многовековых побед, трудовых свершений и духовных традиций накладывает на нас колоссальную ответственность — быть достойными сынами своего Отечества. В Год 80-летия Победы особенно важно помнить, что в наших руках огромное историческое наследие. Необходимо его не только беречь, но и приумножать», — отметил Герой России, генеральный директор Общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» Александр Даркович.

На фестивале также представили выставку «Этнобренды России». Посетители смогли увидеть уникальные изделия народных промыслов: кубачинское серебро, якутские бриллианты, хохлому, гжель, павловопосадские платки и многое другое.

«День России — это особенный день в календаре. Мы гордимся нашей культурой и традициями. В этом году мы провели юбилейный десятый Фестиваль национальных культур „Подмосковье — территория дружбы“, который как раз отображает нашу богатую историю и национальное многообразие», — добавила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Гостей ждали десятки мастер-классов: можно было научиться плести венки, лепить куклы в русском стиле, готовить национальные блюда и делать сувениры своими руками. Ассирийская национально-культурная автономия показала картины, музыкальные инструменты и макет христианского храма, а Долгопрудненский музей провел мастер-класс по народной кукле.

Отдельной площадкой стала выставка, посвящённая специальной военной операции. Там представили учебные образцы оружия и снаряжения, а также личные вещи бойцов, рассказывающие об их подвигах.