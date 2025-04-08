Фестиваль национальных культур «Слияние сердец» прошел в Наро-Фоминске

Фото: Пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

В Доме культуры «Головково» в Наро-Фоминске состоялся юбилейный десятый открытый фестиваль-конкурс национальных культур. На мероприятие поступили 42 заявки от 10 местных и столичных учреждений.

Выступления участников оценивало высококвалифицированное жюри, в состав которого вошли преподаватели, профессиональные исполнители и работники культуры: Александра Столяренко, Жанна Клочкова, Юлия Панкратьева, Елена Звонова и Алексей Хомяков.

Фестиваль «Слияние сердец» пользуется большой популярностью среди руководителей творческих коллективов и тех, кто ценит традиционную национальную культуру. В фойе дома культуры на протяжении всего дня работала выставка декоративно-прикладного искусства, где свои творения представили участники из культурных учреждений.

Особое внимание на фестивале уделили почетным гостям — председателю комиссии по образованию, поддержке семьи и детства Общественной палаты Наро-Фоминска Ольге Тихоновой, а также председателю комиссии по межнациональным и межконфессиональным отношениям Общественной палаты округа Александру Межберг.

Конкурс стал праздником, который объединил национальные культуры. Победителей наградили дипломами, кубками и памятными сувенирами.