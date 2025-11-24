Фестиваль национальных культур прошел в Воскресенске

VII фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы» был посвящен Международному дню толерантности. Во Дворце культуры «Юбилейный» собрались команды образовательных учреждений Воскресенска, представлявшие народности, населяющие Россию.

Участники представили свои «визитные карточки», творческие номера — песни, танцы, сказки и игры, а также «Народный уголок». Выступления оценивало профессиональное жюри. В его состав вошли заслуженный работник культуры Подмосковья, заведующая Воскресенской городской библиотекой № 3 Лариса Назарова, руководитель студии изобразительного искусства «Кисточка» ДК «Юбилейный» Ольга Арбузова, финалист фестиваля национальных культур «Хоровод дружбы 2024» Инна Арутюнян.

Украшением праздника стали выступления семейного ансамбля ложкарей «Потешки», коллектива эстрадного танца Maxi Dance и других аристов.

По итогам фестиваля команды-участники получили дипломы, сувениры и сладкие призы.