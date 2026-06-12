Фестиваль национальных культур прошел в Долгопрудном

12 июня в Долгопрудном состоялся Московский областной фестиваль «Подмосковье — территория дружбы», приуроченный ко Дню России. Основными площадками праздника стали Центральный парк Победы и парк «Новые Водники», где для жителей и гостей подготовили культурную и патриотическую программу.

Фестиваль объединил представителей разных городов Подмосковья. Участники представили традиции своих регионов, познакомили гостей с народной культурой, ремеслами и национальными особенностями. На протяжении дня в парках работали тематические площадки, выставки и интерактивные зоны для посетителей всех возрастов.

С приветственным словом к собравшимся обратился временно исполняющий полномочия главы городского округа Долгопрудный Сергей Иванов. Он отметил, что День России остается символом сплоченности общества и общей ответственности за будущее страны.

«От всей души хочу поздравить вас с Днем России! Это праздник, который нас объединяет: мы помним прошлое, создаем настоящее и верим в будущее. Наша сила заключается в единстве, и именно оно помогает преодолевать любые испытания», — сказал Сергей Иванов.

Значительную часть программы посвятили народному творчеству. Мастера декоративно-прикладного искусства проводили показы и мастер-классы, знакомя гостей с традиционными ремеслами. Дети осваивали новые навыки, а взрослые знакомились с образцами народных костюмов и предметами культурного наследия.

Отдельное внимание посетителей привлекли площадки волонтерских объединений. Здесь рассказывали о гуманитарной деятельности, демонстрировали экспонаты и предлагали всем желающим попробовать свои силы в изготовлении маскировочных сетей. Также работали фотозоны с флагами подразделений российской армии.

В парке «Новые Водники» прошла концертная программа. Со сцены звучали народные композиции и современные песни. Для детей подготовили праздничную акцию: волонтеры раздавали воздушные шары и флажки в цветах российского триколора.

Одним из самых заметных событий дня стал «Хоровод единства» в Центральном парке Победы. Его участники взялись за руки, образовав большой круг как символ дружбы народов и общественного согласия. В парке «Новые Водники» жители и гости округа развернули 100-метровое полотно в цветах российского флага, которое стало еще одним символом праздника.

Фестиваль «Подмосковье — территория дружбы» завершился в атмосфере общности и взаимного уважения. Праздник собрал сотни жителей и гостей округа, подтвердив интерес к культурным традициям и совместным общественным инициативам.