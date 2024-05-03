Фестиваль национальных культур пройдет в Балашихе 5 мая | 360°

03 мая 2024, 14:38
Фестиваль национальных культур пройдет в Балашихе 5 мая
Праздник национальных культур с выставкой народных костюмов и ярмаркой мастеров проведут в Балашихе. Фестиваль «Костюм России» пройдет 5 мая.
Фестиваль проведут в Доме культуры «Балашиха». Там представят национальные наряды из частных и государственных коллекций.
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Гостей праздника ждут мастер-классы и ярмарка умельцев из Балашихи. Также горожане на «Семейном дефиле» покажут свои коллекции одежды.
Встречать гостей будут на площади возле дома культуры «Балашиха» в 14:00. Основная программа начнется в 15:00. Проект посвящен Году семьи в России.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.
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