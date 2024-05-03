Фестиваль национальных культур пройдет в Балашихе 5 мая | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 14:38 Фестиваль национальных культур пройдет в Балашихе 5 мая Телеканал «360»

Читать 360 в

Праздник национальных культур с выставкой народных костюмов и ярмаркой мастеров проведут в Балашихе. Фестиваль «Костюм России» пройдет 5 мая.

Фестиваль проведут в Доме культуры «Балашиха». Там представят национальные наряды из частных и государственных коллекций.

Реклама

Гостей праздника ждут мастер-классы и ярмарка умельцев из Балашихи. Также горожане на «Семейном дефиле» покажут свои коллекции одежды.

Встречать гостей будут на площади возле дома культуры «Балашиха» в 14:00. Основная программа начнется в 15:00. Проект посвящен Году семьи в России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».