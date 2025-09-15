Фестиваль национальных культур «АртФолк России» пройдет в Красногорске

Пятый открытый межрегиональный фестиваль национальных культур «АртФолк России» пройдет 20 сентября в 13:00 в парке «Ивановские пруды». Площадка «Традиции» - сценическая программа, в рамках которой будут представлены творческие номера коллективов из Луганской народной и Удмуртской республик, Липецкой, Брянской, Орловской, Московской областей, Москвы, а также национальных культурных автономий.

На площадке «Мастера» пройдут мастер-классы и выставки народного ремесла. Различные блюда народов России будут представлены на площадке «Пир на весь мир».

Также на фестивале пройдут площадки «Фестиваль шарлотки» и «Праздник урожая». Эти мероприятия организованы в рамках благотворительной акции, направленной на помощь бойцам специальной военной операции.