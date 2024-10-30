Областной фестиваль народов России пройдет в Химках 1 ноября

Областной фестиваль «Мы едины» проведут в Химках на базе многофункционального комплекса «Восход». На мероприятии, приуроченном ко Дню народного единства, жителей Химок познакомят с традициями народов и национальностей нашей страны.

Творческие номера к концерту подготовят участники клуба «Активное долголетие». Гостям праздника расскажут об обычаях, традициях и символах разных народов, а также продемонстрируют их национальные костюмы, украшения и предметы быта.

«Россия всегда была многонациональным и многоконфессиональным государством. На протяжении веков наш народ демонстрировал, что сила его — в единстве», — рассказала лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

Мероприятие пройдет 1 ноября в 13:00 по адресу: улица Ленинградская, дом 18А.

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