Фестиваль народов России прошел в Химках

Мероприятие состоялось в пришкольном лагере «Лига первых». Летом в округе работают 14 лагерей дневного пребывания, за первую смену в них отдохнули более двух тысяч ребят.

Вторая смена пройдет с 1 по 29 июля, затем лагеря откроются только на осенних каникулах. Программу первой смены посвятили Году единства народов России. Каждый отряд изучал свой федеральный округ и подготовил к финалу выставку, номер и национальный костюм.

Праздник начался со стихов о жизни в разных уголках страны — про оленей и рыбаков, степи и тайгу. Затем состоялся флешмоб «Флаги народов России», а кульминацией стало дефиле в национальных костюмах.

«Фестиваль в лагере „Лига первых“ — отличный пример того, как через игру дети узнают о культуре народов России. Когда ребята сами готовят костюмы и рассказывают о традициях, единство становится для них реальным», — отметила муниципальный депутат Юлия Ишкова.

После торжественной части развернулись тематические площадки. На русской площадке показывали старинные наряды, играли в «Золотые ворота» и мастерили бумажные кокошники. На якутской — рассказывали о крае вечной мерзлоты, шаманских традициях, играли в «Перетягивание палки» и делали талисман здоровья. На татарской площадке знакомили с тюбетейкой и вышивкой чигу, играли в «Юрту» и готовили эчпочмаки.