Фестиваль народных традиций прошел в Химках

В Доме культуры «Брехово» городского округа Химки состоялся фестиваль народных традиций «Святки-Колядки: мир и согласие в традиционном представлении». Гостей праздника пригласили поучаствовать в увлекательных играх, хороводах и торжественном концерте.

Собравшихся посвятили в мир русских культурных традиций. Жители узнали об истории святочных гаданий и происхождении старинных обрядов. Также самые активные участники фестиваля смогли примерить традиционную одежду и украшения.

Отметим, что в Доме культуры «Брехово» работают театральные, хореографические и художественные студии. Обучиться мастерству могут все желающие: как взрослые, так и дети.

Особое внимание в Химках уделяют сохранению культурных традиций. Так, в округе регулярно проводят тематические концерты, мастер-классы, лекции и многое другое.