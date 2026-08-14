Фестиваль народных традиций пройдет в парке «Патриот» в Одинцове

В парке «Патриот» в Одинцовском округе 16 августа состоится фестиваль культуры «Три Спаса», посвященный Медовому, Яблочному и Ореховому Спасам. Гостей ждут мастер-классы, народные традиции и семейная программа с 11:00 до 19:00.

Фестиваль объединит сразу три августовских праздника, связанных с православными и народными традициями. Организаторы подготовили семь мастер-классов для детей и взрослых, все созданные работы участники смогут забрать с собой.

Программа разделена на три тематические части. В зоне Яблочного Спаса гости будут расписывать гипсовые яблоки, делать мягкие игрушки из фетра и сувениры в технике валяния. Медовый Спас представят творческие занятия, посвященные пчелам и меду: участники создадут картины из шерсти и декоративные ароматические свечи.

В рамках Орехового, или Хлебного, Спаса пройдут мастер-классы по изготовлению подарочного букета из орехов и декорированию деревянной кухонной вешалки в стиле народных промыслов.

Участие бесплатное, все материалы предоставляются на месте.