Фестиваль народных промыслов прошел в Раменском

20 июня в центральном парке Раменского округа прошел фестиваль, посвященный народным промыслам и культурным традициям. Гостям показали фильмы, организовали мастер-классы и концертную программу.

Площадкой проведения стал парк «Лира», где в течение дня работали тематические зоны и проходили культурные события. Главной темой программы стало возрождение народных промыслов, особое внимание уделили гжельскому искусству, которое считается одной из визитных карточек округа и известно далеко за его пределами.

В рамках программы зрителям показали художественный фильм «Летчик», посвященный подвигам советских людей в годы Великой Отечественной войны. Позднее состоялся показ картины «Финист. Первый богатырь», который собрал значительное число зрителей. Оба показа вызвали интерес у посетителей парка и стали частью вечерней программы.

После первого кинопоказа прошло торжественное открытие и конкурс, посвященный знанию гжельского промысла. Затем на сцену вышли исполнители музыкальной программы, среди которых выступил гармонист-виртуоз Святослав Шершуков. В течение дня свои номера представили местные и приглашенные артисты.

Для гостей работали творческие мастерские. Посетители могли попробовать себя в росписи, а также отлить гипсовую форму для будущего фарфорового изделия. Для детей организовали отдельную анимационную программу с играми и развлечениями.

Завершился день выступлением фольклорного ансамбля «Калинушка» из Дворца культуры «Родники», который представил танцевальную программу.