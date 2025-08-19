Фестиваль народных промыслов и ремесел прошел в Шатуре

В подмосковной Шатуре состоялся VIII фестиваль народных промыслов и ремесел «Край мещерский — край богатый». На традиционной ярмарке свои работы и продукцию представили более 200 мастеров со всей страны: керамика, одежда, игрушки, посуда, а также фермерские продукты — мед, квас, разносолы, овощи и фрукты.

Одной из сенсаций фестиваля стала сырная новинка от супругов Черкашиных. Переехавшие в Подмосковье из столицы восемь лет назад, они завели коров и освоили сыроварение.

«Наш эксклюзив — сыр „очелли“. Он сделан с органическими сухофруктами и граппой: сыр заливают, вакуумируют вместе с фруктами и выдерживают в погребе год. Получается очень вкусно», — рассказал фермер Алексей Черкашин. На площадке также предлагались традиционные сыры — косичка, сулугуни, качота — и даже сырные десерты с клубникой.

Фестиваль подчеркивает рост интереса к российским производителям. «Приятно видеть, что география участников расширяется и все больше мастеров приезжает на нашу шатурскую землю. Желаю удачной торговли и хорошего настроения всем», — отметил глава муниципалитета Николай Прилуцкий.