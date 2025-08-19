Фестиваль народных промыслов и ремесел прошел в Шатуре
В подмосковной Шатуре состоялся VIII фестиваль народных промыслов и ремесел «Край мещерский — край богатый». На традиционной ярмарке свои работы и продукцию представили более 200 мастеров со всей страны: керамика, одежда, игрушки, посуда, а также фермерские продукты — мед, квас, разносолы, овощи и фрукты.
Одной из сенсаций фестиваля стала сырная новинка от супругов Черкашиных. Переехавшие в Подмосковье из столицы восемь лет назад, они завели коров и освоили сыроварение.
«Наш эксклюзив — сыр „очелли“. Он сделан с органическими сухофруктами и граппой: сыр заливают, вакуумируют вместе с фруктами и выдерживают в погребе год. Получается очень вкусно», — рассказал фермер Алексей Черкашин. На площадке также предлагались традиционные сыры — косичка, сулугуни, качота — и даже сырные десерты с клубникой.
Фестиваль подчеркивает рост интереса к российским производителям. «Приятно видеть, что география участников расширяется и все больше мастеров приезжает на нашу шатурскую землю. Желаю удачной торговли и хорошего настроения всем», — отметил глава муниципалитета Николай Прилуцкий.
Необычные материалы и народные техники демонстрировал и мастер из местной деревни Сергей Сидорин. Он делает посуду из капа и сувели — наростов на деревьях.
«Эти материалы получают вторую жизнь: это уже из погибших деревьев, шпальтированная древесина с уникальным рисунком, который придает изделию оригинальность», — рассказал Сидорин.
Мастер отмечает, что в поисках материала иногда проходит десятки километров; занялся ремеслом семь лет назад после выхода на пенсию и считает это малобюджетной, но прибыльной инвестицией.
Организаторы подчеркивают, что фестиваль возрождает вековые торговые традиции региона: более ста лет назад в Кривандине регулярно проводили масштабные ярмарки, и сейчас интерес к таким событиям остается высоким — посетители ценят уникальные, сделанные с душой вещи и продукты.