Фестиваль народных промыслов и ремесел пройдет в Шатуре 16 августа
В селе Кривандино в Шатурском округе 16 августа пройдет восьмой фестиваль народных промыслов и ремесел «Край Мещерский — край богатый». Мероприятие объединит более 200 мастеров из 11 регионов России.
Фестиваль возрождает вековые традиции — более ста лет назад в Кривандине регулярно проводили масштабные ярмарки.
Посетителей ждет насыщенная программа: выставка уникальных изделий ручной работы, фермерский маркет с натуральными продуктами, увлекательные мастер-классы, традиционные игры и забавы.
Особый колорит празднику придаст концертная программа с участием гармонистов и фольклорных коллективов.
Фестиваль начнется в 10:00. Вход свободный, возрастных ограничений нет.