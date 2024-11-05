Фестиваль народных культур в поддержку бойцов СВО прошел в Балашихе

Седьмой ежегодный фестиваль народных культур «Балашиха — большая семья» состоялся 4 ноября во дворце культуры «Балашиха». Мероприятие, организованное в честь Дня народного единства, собрало участников и гостей для поддержки участников специальной военной операции.

Фестиваль, который проводился при поддержке администрации округа и Общественной палаты, стал местом для демонстрации единства и сплоченности жителей Балашихи.

«Фестиваль „Балашиха — большая семья“ очень востребован. Он всегда проходит на "ура". В этом году мы пригласили волонтеров и членов семей участников СВО и организовали патриотическое мероприятие в поддержку участников специальной военной операции», — отметила председатель Общественной палаты округа Елена Жарова.

В рамках фестиваля в холле дворца культуры были развернуты площадки военных вузов и национальных объединений. Гости могли участвовать в мастер-классах по плетению маскировочных сетей и изготовлению оберегов, а также написать письма с поддержкой для военных. Изюминкой фестиваля стал концерт ансамбля песни и пляски Воздушно-космических сил России.

Фестиваль «Балашиха — большая семья» не только укрепил культурные связи, но и напомнил об важности поддержки тех, кто защищает страну. В дальнейшем подобные мероприятия могут стать основой для более глубокого взаимодействия между культурными и патриотическими инициативами в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».