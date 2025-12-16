Фестиваль народной музыки прошел в Черноголовке

«Фестиваль этого года оказался особенно насыщенным и ярким: почти 40 виртуозов вышли на сцену, чтобы продемонстрировать свое мастерство в сольных выступлениях и в составе ансамблей. Центральной темой фестиваля в этом году стали „Народные обработки“. Эта концепция позволила участникам проявить не только техническую виртуозность, но и творческий подход к переосмыслению традиционного музыкального материала», — отметили организаторы.

Со сцены доносились звуки самых разнообразных народных инструментов: аккорды гитар, переливы балалаек, мелодии аккордеонов и басы баянов. Особым новшеством этого года стало появление мандолины, которая впервые зазвучала на фестивальной сцене.

Главным событием этого года стало расширение географии фестиваля. Впервые к черноголовским исполнителям присоединились учащиеся детской музыкальной школы из Фряново.