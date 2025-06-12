Фестиваль народной культуры начался в Красногорске

XVII Всероссийский фестиваль «Хранители наследия России» стартовал в День России на сцене Дворца культуры «Подмосковье». В нем примут участие около тысячи конкурсантов со всей России и стран ближнего зарубежья.

Фестиваль «Хранители наследия России» — праздник культуры, живого звучания, традиционного мастерства и музыки. Хоры, ансамбли, солисты и мастера народных промыслов продемонстрируют разнообразие традиций.

Мероприятие приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Конкурсанты исполнят более 40 патриотических произведений.

Фестиваль основала заслуженная артистка России Любовь Жук, которая более 17 лет сохраняет и развивает культурное наследие нашей страны. В рамках мероприятия также пройдет V Всероссийский конкурс гусляров и исполнителей на национальных многострунных инструментах.