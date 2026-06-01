Фестиваль народного творчества прошел в Серпухове

31 мая в деревне Васильевское городского округа Серпухов прошел фестиваль «Троицын день», который в народе считают границей между весной и летом. Праздник собрал гостей на песни, хороводы, мастер-классы и чаепитие из самовара.

Красны девицы с самого утра зазывали гостей завивать березку и загадывать желания — ленточки на ветвях разлетались мгновенно.

Настоящей звездой праздника стал гусь Мартин, который важно расхаживал по дорожкам и позировал. Дети с восторгом гладили кроликов, павлинов и декоративных курочек. Фотозоны с русской печкой и самоваром, а также арт-объекты — яркие солнышки и петухи на стволах — вызвали море улыбок. Рукодельницы учили делать куклу-мотанку, отмечая, что работать нужно только в добром расположении духа. Детвора расписывала матрешек и мастерила бумажных бабочек, девушки плели березовые венки, которые пригодились под занавес праздника.

На концерте выступили ансамбль «Прялица», юный казачий ансамбль «Мечта» с трюками с шашками, гармонист Петр Хорхоля и солистка Юлия Волкович. Гостей угощали яишней-верещагой и травяными чаями с ревенем и мятой. После концерта дети играли в «Золотые ворота», «Бояре» и «Ручеек», а затем отправились на пруд пускать венки. На Троицу дождь считается доброй приметой к урожаю. Фестиваль «Троицын день» в Васильевском прошел в 12-й раз, подтвердив, что традиции живы, пока их помнят, поют, плетут венки и собираются вместе.