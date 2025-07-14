Фестиваль народного творчества прошел в Серебряных Прудах

Фестиваль народного творчества «Сергей Столяров — актер земли русской», посвященный памяти выдающегося артиста, чье имя неразрывно связано с советским кинематографом и образом русского богатыря, прошло в Серебряных прудах. Гостей ждала насыщенная программа в парке «Серебряный».

На выставке-лекции «Герой сказочных былин Столяров» посетители узнали о творческом пути актера и его вкладе в создание запоминающихся образов в фильмах-сказках. Дополнила впечатления фотовыставка, где представили кадры из кинофильмов и личного архива артиста.

Театрализованный пролог «Русский богатырь» перенес зрителей в эпоху богатырских подвигов, а квест-игра «Найди меч-кладенец» позволила участникам проявить смекалку и продемонстрировать знания русских народных сказок.

Фестиваль завершился посиделками с чаепитием «Преданья старины глубокой», где гости смогли в теплой и дружеской обстановке поделиться впечатлениями, вспомнить любимые фильмы с участием Сергея Столярова и обсудить значение его творчества для сохранения и популяризации русской культуры.